شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس هيئة النقل العام يتفقد المحطات الرئيسية ويزور مرضى مستشفى الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عددا من المحطات الرئيسية للهيئة، لمتابعة حركة حافلات الهيئة وتوافر الخدمة لتغطية كل المناطقة خاصة التى تشهد إقبالا خلال أيام العيد.

وحرص رئيس هيئة النقل العام على زيارة مستشفى الهيئة لزيارة المرضى المحجوزين بالمستشفى، واستمع إلى جميع مطالبهم ووعد بحلها وهنئهم بحلول العيد.

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وأكد اللواء رزق على، تكثيف الهيئة لخدماتها بمحيط الحدائق والمزارات السياحية، وتستمر طوال أيام العيد، كما شكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة الخدمة على خطوطها وحل المشاكل إن وجدت.