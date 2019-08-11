شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين الجديدة.. تفاصيل عن أحدث مدن الجيل الرابع المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنشر «المصري اليوم» فيديو للأعمال الإنشائية في مدينة العلمين الجديدة، التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي ومخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وبما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.
ويوضح الفيديو أعمال الإنشاءات التي لا تتوقف على طول طريق الكورنيش الممتد لنحو 14 كيلومتراً، وحفارات وماكينات الرفع العملاقة التي تعمل على مدار الساعة لإنشاء البحيرات الصناعية المطلة على شاطئ البحر، حيث تعمل أكثر من 20 شركة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، بداية من مد شبكات طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من مرافق البنية الأساسية، وبناء العمارات والأبراج السكنية، وإنشاء كورنيش جديد وممشى على البحر، بالإضافة إلى إنشاء مدينة ترفيهية تضم مناطق للألعاب والبحيرات الصناعية، وصولاً إلى بناء سلسلة من الفنادق والمطاعم.
«كورنيش سياحي عالمي بطول 14 كيلومتراً يوازى شاطئ البحر.. زراعات وأشجار زينة ونخيل منتشرة على طول المسافة.. ممشى ومضمار للدراجات وشبكة لري الحدائق وأخرى لمياه الشرب.. أعمدة حديدية مصممة بأشكال فنية مبتكرة.. بارجولات وأماكن لجلوس المواطنين والسياح على طول الكورنيش.. 15 كوبرى علوي.. حواجز للأمواج على شاطئ البحر.. أبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 38 طابقاً وفنادق سياحية على عدة مستويات» تلك هي مدينة العلمين الجديدة الساحرة.
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