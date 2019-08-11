جهود الداخلية في إزالة التعديات على أملاك الدولة بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة حالات تعد متنوعة بأسيوط، وفي أسوان تم تأمين تنفيذ 15 قرار إزالة، وتم تنفيذ إزالة 6 حالات تعد متنوعة بالأقصر، ونفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة 279 حالة تعد متنوعة.

كما أثمرت الحملات بسوهاج عن تأمين تنفيذ 85 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة، وفي مديرية أمن السويس عن تأمين تنفيذ إزالة 32 حالة تعد متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.