أبرزها.. ضبط أجنبية حاولت تهريب "4 لفافات إكستاسي حول جسدها".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأحد، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

مخبأة حول جسدها .. ضبط أجنبية حاولت تهريب 4 آلاف قرص إكستاسي عبر ميناء القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبحوزتها (4 آلاف قرص إكستاسي، مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها، وزنت 2 كيلو جرام"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

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"رسبوا في الامتحان فأشعلوا النار في المدرسة".. القبض على 3 طلاب بقنا

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بنشوب حريق بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، مما نتج عنه إحتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى" .. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

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"شفرة موس ورطمة رأس".. تفاصيل محاولة انتحار مسجلين خطرًا بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شقيقين مسجلين خطرًا هددا بالانتحار، لمرورهما بضائقة مالية.

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الإفراج بالعفو عن 1634 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

أفرجت وزارة الداخلية بالعفو عن 1024 والإفراج الشرطى عن 610 من نزلاء السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في استقطاب وتهريب الشباب للخارج

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص اشتركوا مع آخر "هارب" في تشكيل عصابي تخصص في استقطاب وتهريب الشباب للخارج، وتزوير جوازات السفر واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية.

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داخل أماكن سرية.. ضبط ترسانة أسلحة قبل تهريبها من مطروح لأسيوط

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على عنصر إجرامي بحوزته 100 بندقية خرطوش بأسيوط.

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بعد 3 وقائع.. ضبط تشكيل سرقة حمولات السيارات بالطريق الدولي في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة سيارات النقل حال تواجد قائديها بالاستراحات على الطرق السريعة.

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 236 لفافة بانجو في نفق الشهيد أحمد حمدي

ضبطت الأجهزة الأمنية، ثلاثة أشخاص حال عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي، وبحوزتهم 236 لفافة تشبه نبات البانجو المخدر قاموا بإخفائها داخل عروق خشبية مجوفة.

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