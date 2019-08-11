وصلت 50 جنيهًا.. "شعبة المدابغ" تحذر من كارثة بيئية في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

سجلت أسعار جلود الأضاحي تراجعًا كبيرًا العام الحالي، وسجل سعر جلود الأبقار 30 جنيهًا، والجاموسي 50 جنيهًا، وسجلت أسعار جلود الخراف 10 جنيهات، والجملي 5 جنيهات، بعد أن كانت تترواح العام الماضي من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا ووصلت إلى 700 جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وبرر محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ، بالغرفة التجارية في القاهرة، انخفاض الأسعار بانخفاض أسعار الجلود عالميا ما انعكس على سعرها محليا، مضيفا أن الأسعار ستنخفض بنسبة أكبر بسبب زيادة المعروض خلال عيد الأضحى.

وقال مهران، لمصراوي، اليوم، إن هناك احتمالًا كبيرًا لعدم قدرة المدابغ على شراء الكميات التي تتضاعف خلال عيد الأضحى.

Advertisements

وأعلن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة (يناير - يونيو) من العام الحالي تراجعت بنسبة 28.3%، وبلغت ٤١ مليونًا و٩٢٥ ألف دولار، مقارنة بنحو ٥٨ مليونًا و٤٨٣ ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحذر مهران من كارثة بيئية من الممكن أن تحدث خلال أيام عيد الأضحى؛ بسبب انخفاض الأسعار وعدم الإقبال على الشراء ما قد يضطر الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع.

تعليق الصور: جانب من ذبح الأضاحي في العيد