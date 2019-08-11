محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تصوير- فريد قطب ومصطفى الشيمي وحازم جودة:
احتفل المسلمون في مصر، والعالم العربي، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.
وخرج المصريون، في الصباح الباكر، إلى الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف؛ لأداء صلاة العيد.
وبعد أداء الصلاة، بدأت طقوس عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في ذبح الأضاحي، وشهدت شوادر عديدة عمليات الذبح، كما شهدت المجازر عمليات كبيرة من ذبح الأضاحي، تلك الخدمة التي تقدمها وزارة الزراعة مجانًا للمواطنين.
واحتفل الأطفال بالعيد في ساحات الصلاة، عقب انتهائها.
ويرصد الخليج 365، بالصور أبرز مشاهد احتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلالين وصلاة وذبح".. 100 صورة لاحتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.