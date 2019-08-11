أول تعليق للإفتاء على اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مشهد اختلاط النساء بالرجال في صلاة عيد الأضحى المبارك، يدل على عدم النظام وعدم فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف عثمان، لمصراوي، اليوم الأحد، أن دار الإفتاء نبهت أكتر من مرة على حرمة اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد، وأكدت أن الاختلاط في الصلاة يبطلها، ورغم ذلك تتكرر تلك العادة السيئة كل عيد.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجب التوعية بعدم صحة الصلاة حال اختلاط النساء بالرجال، والإشراف على تنظيم الصلاة، مشيرًا إلى أن سيدنا هريرة رضي الله عنه كان يقف في الصف الأخير ويشرف على التنظيم، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد شروع الإمام في الركوع.
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