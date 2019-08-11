محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة خلال أول وثاني وثالث عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق. وأكد "المسعود"، في بيان اليوم، أن هذا الاتجاه من الحكومة يؤكد حرصها ونجاحها في التنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة المعروض من السلع الرئيسية خاصة من اللحوم خلال أيام عيد الاضحى المبارك لمواجهة جشع التجار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن إنشاء 71 شادرا بجانب منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم ويتم طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيها للكيلو إضافة إلى توفير 2730 طنا واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو وتوفير 750 طنا واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بتوفير الحكومة لحوم العيد بأسعار مناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.