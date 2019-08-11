"العيد في المستشفى".. تامر مرسي يجري جراحة بعينه اليسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الفنانة نسرين إمام، زوجة المنتج تامر مرسي، أنه يقضي حاليا إجازة عيد الأضحى على سريره داخل أحد المستشفيات بلندن، حيث يجري هناك عملية جراحية بعينه اليسرى.

ونشرت نسرين عبر صفحتها على إنستجرام عدة فيديوهات من داخل غرفة مرسي بالمستشفى، قالت فيها: "إحنا بنقضي العيد في المستشفى، كل سنة وأنتوا طيبين حاجة بسيطة مفيش حاجة بس أدينا مقضيين السفر والعيد في المستشفى".