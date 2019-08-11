أخبار مصر | توقعات الأرصاد لطقس ثاني أيام العيد.. والحرارة تصل لـ42

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات الأرصاد لطقس ثاني أيام العيد.. والحرارة تصل لـ42 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل غدا الإثنين – ثانى أيام العيد-، على السواحل الشمالية، يكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الاسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

رفح 24 33

رأس سدر 26 39

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نخل 17 38

نويبع 26 37

طابا 28 36

كاترين 17 31

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بنى سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35