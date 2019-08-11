أخبار مصر | "والي" توجه مديري المديريات بزيارة مؤسسات الرعاية لمشاركة الأبناء الاحتفالات بالعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" توجه مديري المديريات بزيارة مؤسسات الرعاية لمشاركة الأبناء الاحتفالات بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنابت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي، على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك ومشاركة الأبناء بالدور احتفالات العيد لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم.

حيث يتم تنفيذ برامج ترفيهية للاحتفال تتضمن إدخال أجواء العيد على الأبناء وتنظيم المسابقات وتقديم العدية والهدايا لهم، وتنظيم زيارات للأماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الأبناء بالدور المختلفة لدعم مشاعر الحب وبهجة العيد بالإضافة إلى تكليف السادة مديري المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم.