شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي يجري عملية جراحية في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الفنانة نسرين إمام أن زوجها المنتج تامر مرسي، يجري عملية جراحية بالعين اليسرى، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن. ونشرت «أمين» عددة صور لزوجها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة على «إنستجرام»، معلقة عليها: «إحنا بنقضي العيد في المستشفى، كل سنة وإنتوا طيبين حاجة بسيطة مفيش حاجة بس أدينا مقضيين السفر والعيد في المستشفى».

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