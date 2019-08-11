شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين تفجير بنغازي: يجب على كل الأطراف احترام الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية، وأودى بحياة ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

ودعا أمين عام الجامعة كافة الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، التي دعا إليها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا.

وأعلنت الجامعة وقوفها مع الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولُحمة شعبها.