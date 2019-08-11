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ألف زائر لحديقة الأرومان في أول أيام عيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأرومان التابعة لوزارة الزراعة، أن الحديقة استقبلت اليوم ألف زائر، مشيرا إلى أن الحديقة هادئة والزوار يأتون لشراء الزهور.

وأضاف حسين، لمصراوي، الأحد، أن الأعداد كانت قليلة في بداية اليوم، ولكن بدأت العائلات تتوافد على الحديقة مع ساعات النهار.

وأشار إلى أن الحديقة هي الأرخص في مصر، مشيدا بتعاون الجمهور وحفاظه على ممتلكات الحديقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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