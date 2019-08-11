وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي سيدي عبد الرحمن و"طوارئ مارينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن، في مدينة العلمين، ضمن زياراتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لعيد الأضحى.

وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، بأن الوزيرة اطمأنت على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، كما وجهت بتمركز سيارة إسعاف دائمة داخل المركز.

وأضاف أن الوزيرة تحدثت مع أسرة طفل من المرضى، كما حرصت على سؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأشادوا بالخدمات الطبية وحسن المعاملة.

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ومن جانبه، أكد الصيدلي الشاب محمد هاشم، مدير المركز، جاهزية المركز لتقديم خدمات طب الأسرة ورعاية الأسنان والتثقيف الصحي، مشيراً إلى اشتمال المركز على أقسام للأطفال والنساء والباطنة، موضحاً أن المركز به ٥ أسرة للملاحظة، وأشادت الوزيرة بمستوى تقديم الخدمة الطبية قائلةً له: "إحنا محظوظين بوجودك معانا".

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة تفقدت أيضاً مركز طوارئ "مارينا"، الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة، ويحتوي على ١٠ أسرة داخلية، و٣ أسرة رعاية متوسطة، ووجهت الوزيرة بتعديل وضع الأسرة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، مشددةً على مراعاة معايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة، كما وجهت بتوفير ممر خاص لسيارات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ بالمركز.

كما تفقدت الوزيرة غرفة العناية المركزة، وقسم الأشعة بمركز طوارىء "مارينا".