بعثة الحج: "الحجاج بخير ونجاح نفرة الحجيج وبدء رمي الجمرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - منى- أ ش أ:

أكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، نجاح نفرة الحجيج من "مزدلفة " إلى "منى " وتمكن الحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، مطمئنا بأن جميع الحجاج بخير وأن كافة الأمور تسير على مايرام.

وأوضح أن خطة تفويج الحجاج تمت بنجاح وفق الخطة الموضوعة، وأن البعثة المصرية تعاملت مع محدودية المساحة في "منى" بالرغم من زيادة الأعداد بنسبة تتجاوز الـ20 %، كما نجحت "عملية النفرة " وفق خطة محكمة، بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان سلامة الحجاج .

ومن المقرر أن يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات فى مشعر "منى" ، في ثاني أيام "التشريق " بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى " 7 حصيات " اليوم الأحد.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية يتابع على مدار الساعة أحوال الحجاج المصريين للاطمئنان عليهم، موجها باستمرار تقديم كافة التيسيرات حتى انتهاء المناسك والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحجاج من منطقة مشعر منى إلى أماكن إقاماتهم فى مكة "المكرمة " بعد أدائهم رمى الجمرات، والانتهاء منها بانتهاء ثالث أيام "التشريق " لاستكمال باقي المناسك ، حيث ستقوم الحافلات المجهزة بنقلهم من خلال إشراف ضباط البعثة لتوصيلهم إلى أماكنهم فى سهولة ويسر .

ونوه اللواء لطفي إلى أن عملية "تفويج " الحجاج الذين حضروا من القاهرة إلى مكة مباشرة ، ستتم فور انتهاء أيام "التشريق " حيث يمكثون بها خمسة أيام تستأنف بعدها الاستعدادات لعودتهم إلى القاهره

وفي سياق متصل، ثمن الحجاج المصريون جهود بعثة "حج القرعة " فى تقديم الخدمات الإنسانية من رعاية واهتمام، معربين عن سعادتهم بأداء فريضة الحج فى سهولة ويسر، وسط تيسيرات قدمتها وزارة الداخلية لأول مرة تضاف إلى الخدمات المقدمة إلى جميع حجاج بيت االله الحرام.