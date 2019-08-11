بالصور| 40 ألف زائر يقضون أول أيام العيد بحديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحديقة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن تذكرة الدخول بـ5 جنيهات فقط.

وأضاف رجائي، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، جرى الاستعداد جيدا لهذا اليوم وتقرر منع الإجازات لجميع العاملين خلال فترة العيد.

وأوضح، أنه جرى افتتاح كل منافذ بيع التذاكر التسعة منذ السابعة، وزياده أعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول، والتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه جرى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كل أرجاء الحديقة تيسيرًا للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وصناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها؛حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

وتزويد أبواب الدخول ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظًا على أمان الزوار.

بالإضافة إلى أن شركة الأمن الجديدة بالحديقة توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكل أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية.

وقال رجائي، إن الحديقة استقبلت اليوم ما يقرب من 40 ألف زائر.