بـ" 4 لفافات إكستاسي حول جسدها".. ضبط أجنبية حاولت تهريب 4000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب 4000 قرص مخدر لعقار الإكستاسى عبر ميناء القاهرة الجوي بقيمة تقارب 2,5 مليون جنيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد؛ إنه في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتي من بينها إحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ البلاد لمنع أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية الدولية القائمة على جلب المواد المخدرة وضبط عناصرها فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية عقب تحريات مُسبقة من ضبط (راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث أسفر تفتيشها وفقاً للأُطر القانونية عن ضبط (عدد 4000 قرص إكستاسى "مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها" وزنت 2 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2,400,000 اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.