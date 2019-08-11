داخل أماكن سرية.. ضبط ترسانة أسلحة قبل تهريبها من مطروح لأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على عنصر إجرامي بحوزته 100 بندقية خرطوش بأسيوط .

كانت معلومات سرية وردت للإدارة بقيام عنصر إجرامي، 37 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، محكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس شهر) بالاتجار في الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدماً سيارة نصف نقل– من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، أمكن خلالها ضبط المتهم المذكور حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته عاطل، 32 سنة، مقيم بمطروح، بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبتفتيش السيارة تم ضبط 100 بندقية خرطوش عيار 12 – بمخابئ سرية بالسيارة، مبلغ مالي، هاتفين محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.