محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 21 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار. كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على سائق، 30 سنة، مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 2,100 كيلو جرام). وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ترويجها بالقليوبية.. ضبط ديلر بحوزته 21 طربة حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.