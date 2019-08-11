فيديو يرصد تعزيزات الداخلية بمختلف قطاعاتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى.

إستعدادات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك (الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات،الإدارة العامة للمرور،الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات)

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، برفع درجة الاستعدادات القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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وكثفت الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازان والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية.

كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.