في يوم.. ضبط 164 قطعة سلاح ناري و32 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، خلال 24 ساعة.ط

وأسفرت الحملات عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهم، وذلك على النحو التالي: "8 بنادق آلية، 111 بندقية خرطوش، 7طبنجات، 38 فرد محلى، 168طلقة مختلفة الأعيرة، 15خزينة متنوعة، 229 قطعة سلاح أبيض."

وأسفرت الجهود عن ضبط 159 قضية مخدرات، 32132 مخالفة مرورية، 1711 مخالفة مرافق.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.