أخبار مصر

تنفيذ 66 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة بالمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملات مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأسفرت الحملات تنفيذ 66623 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 247 حكم جناية، 19946 حكم حبس جزئي، 4078 حكم حبس مستأنف، 33210 حكم غرامة، 9142 حكم مخالفة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 66 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا