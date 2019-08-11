تنفيذ 66 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملات مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأسفرت الحملات تنفيذ 66623 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 247 حكم جناية، 19946 حكم حبس جزئي، 4078 حكم حبس مستأنف، 33210 حكم غرامة، 9142 حكم مخالفة.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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