الإفراج بالعفو عن 1634من نزلاء السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفرجت وزارة الداخلية بالعفو عن 1024 والإفراج الشرطى عن 610 من نزلاء السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م.

وجاء قرار الإفراج تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد؛ عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1024) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (610) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.