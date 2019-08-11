تركي آل الشيخ يتكفل بعلاج شاب اُصيب بشلل رباعي بمصر

استجاب المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، لمطالبات بعض متابعيه على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، بالتكفل بعلاج شاب مصرى من مدينة الإسماعيلية أصيب بشلل رباعي.

وقال "آل الشيخ"، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "ياليت اذا في ايدي حاجه بخصوص حالة الاسماعلية التواصل مع الاخ محمد بدر واعطاه المعلومات والي في ايدي حعمله".

وكانت تعليقات قد انتشرت على صفحة "آل الشيخ" تقول: معالي الشيخ رساله لحضرتك من اكل اهل محافظة الاسماعيلية نتمني منك انك تساعد المهندس طارق شاب من اسماعيلية وقع غلط في البحر وجاله شلل رباعي وحالته حرجة جدا ومحجوز حاليا في مستشفي العجوزه بالقاهرة ومطلوب عمليه هتتعمل في المانيا هتتكلف 420 الف يورو حوالي 7ونص مليون جنيه نتمني ان صوت اسماعيلية كلها يوصلك انك تساعدة انه يسافر يعمل العمليه ومعموله حملة تبرعات كبيرة في اسماعيلية بس المبلغ كبير والثانيه بتفرق في حياته".

وأضاف أخر: "طارق عمل حادثه كان في البحر كان بينط المايه كانت واطيه جاله كسر في الفقرات العنقيه وكدمه في الحبل الشوكي عملتله شلل رباعي وشلل في الجزء الشمال من الحجاب الحاجز دلوقتي طارق ملوش علاج هنا وطول ماهو هنا مفيش اي تحسن في النفس او الحركه وصلنا لمستشفي في المانيا متخصصه في علاج حالات طارق unfallklinik murnau في مورناو والمستشفي ردت علينا وعرفنا ان حالته متأخره ولازم نسرع إجراءات سفره لكن طبعا ردو علينا بإيميل والتكلفه عاليه جدا جدا 420الف يورو فيما يعادل 7ونص مليون مصري طبعا في الاول كان في ناس كتير عرضت علينا ان يكون في حساب ويساعدونا في سفره لكن مكناش متخيلين ان الموضوع كدا طبعا دلوقتي الموضوع بقي صعب ومتأخر ومحتاجين نتصرف بأسرع وقت فلو اي حد من الي كلمونا عايز يساعد في علاج طارق".

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