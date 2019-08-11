أخبار مصر | هل تقطع الكهرباء في أول أيام العيد.. الوزارة توضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تقطع الكهرباء في أول أيام العيد.. الوزارة توضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد، يبلغ 26 ألفا و300 ميجاوات مقابل 27 ألفا و600 "ميجاوات " أمس السبت.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألف "ميجاوات"، ولم يتم تخفيف الأحمال أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن "121" منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 حتى شهر مايو الماضي 2019.