أخبار مصر | حديقة حيوان الجيزة: 40 ألف زائر في أول أيام العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حديقة حيوان الجيزة: 40 ألف زائر في أول أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنها استقبلت حتى الآن أكثر من 40 ألف زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رجائي - في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه تم تقديم كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدًا بجهود العاملين بالحديقة، مضيفًا أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ الساعة السابعة صباحًا، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد.

وأوضح رجائي أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلًا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم، لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

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وأكد أنه تم عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

ولفت رجائي إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كل أرجاء الحديقة تيسيرًا على الجمهور، للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها في طرقاتها، كما تمت زيادة عدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم تأهيل دورات المياه بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، مشيدًا بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات؛ مما أسهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، كما وجه الشكر إلى كل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونها مع إدارة الحديقة.