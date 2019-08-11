أخبار مصر | كيف عالج المصري القديم "أمراض العيون وخلع المفاصل".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف عالج المصري القديم "أمراض العيون وخلع المفاصل".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "مقبرة إيبوى وعلاقتها بالطب المصري القديم"، حيث عرف كثيرًا من أسرار الطب، منها إعادة الكتف إلى وضعه الطبيعي أو ما يسمى بإصابات خلع المفاصل، وكذلك أمراض العيون، وكيفية فحص العين وعلاجها.

والمحاضرة تنطلق يوم الإثنين، 19 أغسطس، بمكتبة الإسكندرية، بقاعة الأوديتوريوم، ويُلقيها الدكتور محمود المحمدي سلامة، الحاصل على درجة الدكتوراه من قسم الإرشاد السياحي، بكلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.

وتتناول المحاضرة مقبرة الفنان إيبوى التي تقع في البر الغربي بمدينة الأقصر، وبالتحديد في منطقة دير المدينة، وتحمل رقم 217، حيث تشتهر هذه المقبرة بمناظرها التي توضح ما كان يقوم به الفنان إيبوى صاحب المقبرة من أعمال نحت مختلفة ومتعددة.

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ولكن، يظهر في أحد مناظر هذه المقبرة منظر كامل يدل على أن المصري القديم عرف كثيرًا من أسرار الطب القديم، وهو منظر إعادة الكتف إلى وضعه الطبيعي أو ما يسمى بإصابات خلع المفاصل، ويظهر أيضًا منظر يوضح كيفية تعامل المصرين القدماء مع أمراض العيون، وكيفية فحص العين وعلاجها.

ومما سبق يتضح لنا أن هذه المقبرة أظهرت نوعين من التخصصات التي كانت تُعالج في هذه الفترة، وهي إصابات خلع المفاصل وأمراض العيون.

وهذا جعلنا نربط بين هذه المناظر وما ورد في البرديات الطبية المختلفة لكي نتعرف على كيفية علاج هذه الأمراض في الطب المصري القديم ومقارنتها بالعلاج الحديث.