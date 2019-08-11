أخبار مصر | الأوقاف تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع صكوك الأضاحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع صكوك الأضاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بمجزر الشرق بأبي سمبل بمحافظة أسوان، حيث قام وفد علماء وزارة الأوقاف بالإشراف على المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهي مرحلة الذبح في وقتها الشرعي.

وتناوب فريق العمل في متابعة ذبح الأضاحي بأبي سمبل في أسوان، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" برعاية رئيس الجمهورية.

على جانب آخر، تصدرت مديرية أوقاف القاهرة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف برصيد 10 آلاف و19 صكًّا، بمبلغ إجمالي بلغ 18 مليونا و34 ألفا و200 جنيه، وتلتها في المرتبة الثانية مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المبيعات 6 آلاف و5 صكوك، بمبلغ إجمالي 10 ملايين و809 آلاف جنيه، ثم جاءت مديرية أوقاف الجيزة في المرتبة الثالثة، حيث بلغ إجمالي المبيعات 4 آلاف و60 صكًّا، بمبلغ إجمالي بلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه.

ويتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والفقراء، وفق قاعدة البيانات للتضامن الاجتماعي في كافة المحافظات.