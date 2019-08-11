أخبار مصر | سفير مصر لدى الصين ينقل تهنئة الرئيس بالعيد للجالية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر لدى الصين ينقل تهنئة الرئيس بالعيد للجالية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل سفير مصر لدى الصين، السفير أسامة المجدوب، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية بالصين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال الرئيس السيسي - في برقية التهنئة التي نقلها السفير المجدوب - "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

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وأضاف الرئيس السيسي "أتوجه إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

وأكد السفير المجدوب - في تصريح اليوم الأحد، حرص الرئيس السيسي على تهنئة أبنائه من المصريين المقيمين في الخارج بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

كما أعرب السفير - بهذه المناسبة - عن تهنئته للجالية المصرية في الصين والمصريين جميعا.