مصر | "علشان سقطوا في الامتحانات".. 3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علشان سقطوا في الامتحانات".. 3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 3 طلاب بالصف الأول الثانوية بقنا، على إشعال النيران في مدرستهم لرسوبهم في الامتحانات.

وتبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بنشوب حريق بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلي" وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

وبالفحص تبين قيام ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوي بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب مادة قابلة للاشتعال "البنزين" بالغرفتين وإشعال النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات.

وتم ضبط مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.