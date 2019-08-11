شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأسر تحتفل بعيد الأضحى وسط الحدائق والمتنزهات العامة (تغطية خاصة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الآلاف من المواطنين في المحافظات، الأحد، إلى الشوارع والميادين العامة والمتنزهات والشواطئ، احتفالًا بأول أيام العيد وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تحوّل مصيف رأس البر في دمياط إلى قِبلة الرواد من مختلف المحافظات، وتوافدت السيارات من الصباح الباكر وانطلقت الأسر للبلاجات، هربًا من موجة الحر الشديد، كما حرص الأطفال على اللعب بالبالونات في شارعي النيل وبورسعيد حتى منطقة اللسان، وافترش بعض الأهالي المناطق الخضراء بالحدائق والمتنزهات وتناولوا الطعام.

وجاب الطفطف الشهير (الأتوبيس المكشوف) أنحاء المدينة، حاملًا العديد من الشباب الذين عبّروا عن فرحتهم بالرقص والغناء، فيما شهدت منطقة مسجد الرحمة تواجدًا مكثفًا من ضباط المرور، لتحقيق السيولة المرورية وحل مشكلة الاختناقات الناتجة عن الزحام.

وتوافدت مئات الأسر والشباب في الشرقية منذ الصباح الباكر على حديقة الحيوان وحدائق الكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بالعاشر من رمضان والنادي الدولي بمركز أبوكبير ومدينة الصالحية الجديدة، وانتشر بائعو الورد والهدايا ولعب الأطفال والبالونات بمحيط المتنزهات في جو يسوده الفرح والسرور.

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب أمام المواطنين بالمجان، طوال أيام العيد، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفالات ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول، فيما قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، إنه تم نشر سيارات الإسعاف المزوّدة بأطقم مدربة على التعامل مع الأزمات على الطرق العامة والسريعة، تحسبًا لوقوع حوادث خلال الرحلات وأمام الحدائق العامة والمتنزهات.

Advertisements

وفى البحيرة، توافد المواطنون لقضاء إجازة العيد على شواطئ النيل والترع الرئيسية، والحدائق العامة في مركزي كفر الدوار ودمنهور، بينما فضَّل عدد كبير من الأهالي قضاء العيد في الأرياف وسط الحقول عند أقاربهم، عوضًا عن قلة المتنزهات داخل المحافظة، وشهدت مراكز إيتاي البارود والرحمانية والمحمودية، كرنفالات شعبية مبهجة، وانطلقت الجولات بالمراكب النيلية في منطقة أبومندور بمركز رشيد، وتحولت قناطر إدفينا إلى ساحة واسعة لركوب الخيل واللعب بالمراجيح.

وزاد إقبال المحتفلين في جنوب سيناء على الحدائق والشواطئ والمزارات المختلفة، خاصة حمام موسى بطور سيناء وعددا من المحميات الطبيعية المشهورة، وارتفعت الإشغالات في كل المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ ودهب، لتصل إلى أعلى من 80٪، فيما تحوّل ميدان الممر في الإسماعيلية إلى حديقة واسعة للاحتفال بأجواء العيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة.

وعمّت أجواء البهجة والسرور الشوارع الرئيسية والمتنزهات والنوادي والميادين العامة في مدن ومراكز أسيوط، إذ استمتع الأطفال بالعديد من الألعاب، وانتشرت جلسات الشباب لتبادل التهانى، بينما احتفلت إدارة مستشفى الأطفال الجامعي بالعيد مع المرضى وذويهم من المرافقين لإضفاء روح المحبة والسعادة بينهم، وفضّلت العديد من الأسر في القليوبية البقاء في المنازل لنحر الأضاحى، في أجواء أسرية وعائلية سعيدة، بينما تحوّلت المتنزهات العامة إلى ملاهي مفتوحة، بعد قدوم مجموعات شبابية عديدة على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة.

وخرج آلاف المواطنين في شوارع بنها والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الكورنيش، وقام جروب «بنها لايف» الشبابى، بتوزيع 5 آلاف بالون، وقال عمرو عفت، مؤسس الجروب، إن شباب الجروب اعتادوا تنظيم الاحتفالات بهذه المناسبات وتوجيه هذه اللافتة بتوزيع «بلالين» على الأسر كنوع من المشاركة المجتمعية، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت كل عام.

وقال محمد الصادق، مدير عام إدارة الرى بالقناطر، إنه تم عمل نقطة شرطة ثابتة بـ«حديقة عفلة» وتوفير قوات من الأمن بحدائق القناطر ونقطة إسعاف ونقطة تبرع بالدم للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق، لتنظيم الزيارات.