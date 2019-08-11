شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل برصاص مجهولين في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب طفل بطلق ناري من مجهولين بالشيخ زويد، وجرى نقله للمستشفى للعلاج. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بإصابة الطفل «موسى- ١٠ سنوات»، بطلق ناري في الصدر من مجهولين في مدينة الشيخ زويد. وجرى نقل المصاب إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

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