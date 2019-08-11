شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية بدأوا، فجر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، في رمى الجمرات بأول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم، مشيرًا إلى أن أعضاء البعثة متواجدون مع الحجيج ميدانيًا، حيث يتم تقديم كل الخدمات لهم في سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودي.

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كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أجرت اتصالا هاتفيا ببعثة الوزارة الرسمية لحج الجمعيات، للاطمئنان على الحجيج، خاصة عقب هطول الأمطار الغزيرة على مشعر عرفات أثناء تأدية الحجيج لركن الحج الأعظم، كما اطمأنت على نجاح نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة والتى تمت بيسر وصولًا إلى مِنى، حيث تم تسكين الحجيج في مخيماتهم، كما انتهى الحجيج من رمى جمرة العقبة الكبرى.

إلى ذلك، يتابع رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر مِنى إلى مكة المكرمة والتى ستتم، فجر يوم الثلاثاء، بالنسبة للحجيج من المتعجلين، وصباح الأربعاء للحجيج من غير المتعجلين، عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمِنى، كما يتابع التأكد من عمل طواف الإفاضة للحالات الخاصة.

وتستأنف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة والمدينة المنورة، ومن المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجمعيات، حيث يبدأ أول الأفواج، التي لم تسافر إلى المدينة، في السفر ١٥ أغسطس الجاري، كما أنه من المقرر أن تعود أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ١٧ أغسطس، ثم تتوالى رحلات العودة تباعًا.