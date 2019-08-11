شكرا لقرائتكم خبر عن «تعدى أحد أبناء الكفيل عليه لفظيًا».. مصري يحصل على باقي عقده مع شركة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حصول عامل مصري على مستحقاته كاملة من إحدى الشركات بالمنطقة الجنوبية بالمملكة، وبلغت إجماليها 13 ألف ريال سعودي، أي ما يوازى 55 ألف جنيه مصرى.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «و .ح .أ»، الذي يعمل مشرف عمال لدى إحدى الشركات بالمنطقة الجنوبية، وحصوله على مستحقاته المالية عن ستة أشهر باقي عقده مع الشركة، بعد تعدّي أحد أبناء الكفيل عليه لفظيًا أمام زملائه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

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وقال «سعد الدين» إن مكتب التمثيل العمالي بجدة، وجه المواطن المصري بضرورة رفع دعوى عمالية وفقًا لنظام العمل السعودي بمعرفة شهود من الموقع، وفي نفس الوقت تواصل مع الكفيل «م .م .أ» لمطالبته بإنهاء التعاقد وتسليم المواطن مستحقاته المالية.

وذكر المستشار الإعلامي أن العامل ترك مكان العمل دون معرفته، ومن ثم لا يستحق راتبه، فتم إفادة الكفيل بأنه وفقا للمادة 81 من قانون العمل السعودي، التي تنص على أنه يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه المالية في حال تعدي أحد أفراد أسرة صاحب العمل على العامل.

وبالمتابعة المستمرة من جانب مكتب التمثيل العمالي على مدار أكثر من أربعة أشهر وتقديم الدعم للمواطن بالهيئة العمالية، صدر الحكم بإلزام الشركة بدفع 13 ألف ريال مستحقات المواطن، فضلًا عن نقل كفالته لصاحب عمل آخر.