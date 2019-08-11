شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال المنصورة» يحتفل بالعيد مع المرضى: «صلاة وهدايا وبلياتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إدارة مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، اليوم، بعيد الأضحى المبارك مع الأطفال المرضى وذويهم من المرافقين لإضفاء روح المحبة والسعادة بينهم.

وأدى الدكتور أحمد الرفاعى، مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة حديقة مستشفى الأطفال الجامعي، وشارك في الصلاة الأطفال المرضى الذين يستطيعون الحركة وأسرهم والأطباء، وهيئة التمريض، والعاملون.

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ووزّعت إدارة المستشفى البالونات والهدايا على الأطفال المرضى وأعقبها احتفالية العيد، التى تضمنت فقرات غنائية ومسابقات والرسم على وجوه الأطفال المرضى كذلك فقرة البلياتشو والرسم والتلوين، وحرصت الممرضات على اصطحاب الأطفال المرضى على الكراسى المتحركة، للمشاركة في الاحتفال بحديقة المستشفى.

حضر الاحتفال الدكتور مجدي أبوالخير، رئيس قسم الأطفال، والدكتور محمد عز الرجال، رئيس وحدة الجهاز الهضمى، وقام مدير المستشفى وعدد من الأطباء بجولة عقب الصلاة، لزيارة الأطفال داخل غرفهم لتهنئتهم بالعيد وتوزيع الحلوى والهدايا عليهم لبث البهجة.

وأكد مدير المستشفى أنّ إدارة المستشفى بالكامل تحرص على مشاركة الأطفال المرضى الاحتفالات بالأعياد والمناسبات المختلفة وتقديم الهدايا، بالمشاركة مع المتطوعين وهيئات المجتمع المدني، وذلك لرفع الروح المعنوية للأطفال المرضى وذويهم، خاصة التي تضطرهم حالتهم للبقاء بالمستشفى فترات طويلة.

وأشاد بدور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين لدعم الأطفال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهؤلاء في كل الأوقات، وتقديم رسالة إنسانية سامية للتخفيف من آلامهم ورسم بسمة أمل على وجه كل طفل مريض.