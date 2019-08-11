وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، ظهر الأحد، مستشفى العلمين، بمحافظة مطروح؛ للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة لعيد الأضحى المبارك.

بدأت الوزيرة جولتها بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم تفقدت الرعاية المركزة، والأشعة واطمأنت على أحوال المرضى، كما لاحظت وجود سيدة مسنة دون أهلية بالعناية المركزة، أجريت لها عملية بتر بسبب مرض السكر، فوجهت على الفور بتوجيه كل الدعم المادي والمعنوي لها، وحجزها بالقسم الداخلي ومتابعتها الدورية بعد خروجها، إضافةً إلى توفير الأجهزة التعويضية التي تحتاجها مجاناً.

كلفت الوزيرة رئيس قطاع الدعم الفني بالوزارة، بتوفير 8 أجهزة تكييف اليوم للمستشفى، بواقع 4 لغرفة الطوارئ، و4 لوحدة الغسيل الكلوي.

يحتوي المستشفى على ٧٩ سريراً، منها ١٨ سرير عناية مركزة، إضافةً إلى ١١ حضانة و١٠ ماكينات غسيل كلوي، و٤ غرف عمليات، وبه جهاز أشعة مقطعية ومعمل متكامل، وهو يعتبر مستشفى نموذجياً يقدم كل الخدمات الطبية ومنها جراحات مناظير العظام والجهاز الهضمي، وبه قسم نساء مميز، وعيادات علاج عقم، وجراحات أورام وجراحات رمد.

وجهت وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى، كما شددت على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى بالانتهاء من صيانة باقي الأسانسيرات، نظراً لأهمية المستشفى الاستراتيجية ولما يقع عليه من عبء كبير مع زيادة أعداد المترددين من المصطافين أيام الأعياد، ونظراً لكونها المستشفى الرئيسي الذي يخدم الساحل الشمالي.