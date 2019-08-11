بعثة الحج السياحي: نفرة الحجاج إلى "مزدلفة ومنى" تمت بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- أ ش أ:

صرح مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحي، أن عملية نفرة حجاج السياحة من عرفات إلى مزدلفة ثم منى، تمت بنجاح وبشكل ميسر على كل الحجاج.

وأضاف -في بيان اليوم- أن الجميع يعمل من أجل خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن المفتشين التابعين لبعثة الحج السياحى يعملون من أجل إزالة أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الحجاج.

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وأشار إلى عدم وجود مشكلات كبيرة خلال موسم الحج هذا العام، لافتا إلى أن هناك تقريرا دوريا يتم إرساله إلى وزيرة السياحة التي تتابع بشكل مستمر أوضاع بعثة الحج السياحي.

من جانبه، أوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك ١٨ لجنة لمتابعة حجاج السياحة على مشعر منى، منوها إلى أنه تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على ١٨ لجنة مع مكاتب "المطوفين" السعوديين لشركات السياحة ، تضم كل لجنة أربعة أفراد لمتابعة "سير اليوم " على المخيمات ، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.

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