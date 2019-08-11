أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شارك أطباء البعثة المصرية المشاركة فى مشروع الأضاحي بالسعودية، اليوم الأحد، في أعمال فحص لحوم الهدى والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.

وتتكون البعثة من ٢٦٢ طبيبا تم اختيارهم من كل محافظات مصر.

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وفحصت البعثة قرابة مليون من الأنعام (الأبقار والأغنام والمعز) قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدى والأضاحي وتتولى البعثة فحص اللحوم من خلال ٣ ورديات تعمل على مدار ساعات اليوم.

وصرح عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في بيان اليوم، أن البعثة أدت مناسك الحج بالوقوف على عرفات ثم انتقلت إلى المزدلفة حتى بعد منتصف الليل حيث تحركت لرمى الجمرات وجميع أفراد البعثة بخير.

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