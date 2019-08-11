ننشر أبرز الأفلام والمسرحيات التي تشاهدها في العيد عبر الشاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

وضعت الهيئة الوطنية للإعلام، والفضائيات المصرية، خرائط برامجية خاصة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، يتصدرها عدد من الأفلام والمسرحيات المميزة والجاذبة للجمهور، في إطار حالة من التنافس لجذب المشاهد المصري خلال أيام العيد الأربعة.

وشملت خريطة قطاع التليفزيون، عرض عدد من الأفلام والمسرحيات عبر قنواته المختلفة من بينها فيلم هجرة الرسول ومسرحية مدرسة المشاغبين وعش المجانيين وإلا خمسة على قناة العائلة، كما تحتفل قناة نايل كوميدي بعيد الأضحى المبارك بإذاعة مجموعة من المسرحيات منها: الهمجي وشاهد ماشفش حاجة ومجموعة من الأفلام منها: ابن حميدو وبنات العم، فيما كما تحتفل قناة نايل سينما بعيد الأضحى المبارك بمجموعة من الأفلام خلال أيام العيد منها: اتفرج ياسلام ومطلوب حيا أو ميتا.

وفيما يخص قطاع القنوات الإقليمية، سيتم عرض فيلم عن الحج في مائة عام، عن حياة الرسول، فيلم عن يوم عرفة، ومن المسرحيات الكوميدية : مسرحية فارس وبني خيبان، مسرحية سيدتي الجميلة، مسرحية الجوكر.

أما فيما يخص الفضائيات: أعلنت شبكة قنوات mbc مصر عن خريطتها لأفلام ومسلسلات ومسرحيات عيد الأضحى المبارك، فتعرض القناة بداية من يوم الأحد يوميا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا خلقات مجمعة خاصة من مسلسل "عمر"، وتعرض مساءً فيلم عربي، حيث تعرض القناة يوم الأحد فيلم "الفيل الأزرق" للفنان كريم عبدالعزيز.

بينما تعرض القناة يوم الإثنين فيلم "عمر وسلوى" للفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتعرض يوم الثلاثاء فيلم "الجزيرة 2" للفنان أحمد السقا، كما تعرض يوم الأربعاء فيلم "ريكلام" للفنانة غادة عبدالرازق، بينما تعرض يوم الخميس فيلم "النبطشي" للفنان محمود عبدالمغني، ويوم الجمعة تعرض فيلم "صنع في مصر" للفنان أحمد حلمي.

Advertisements

أما المسرحيات التي تعرضها القناة خلال أيام عيد الفطر المبارك، فتبدأ يوم الأحد في تمام الثانية عشر ظهرا، فتعرض القناة مسرحية "ماما أمريكا" للفنان محمد صبحي.

ويوم الإثنين تعرض القناة مسرحية "حكيم عيون" للفنان علاء ولي الدين، بينما تعرض يوم الثلاثاء مسرحية "بهلول في إسطنبول" للفنان سمير غانم، ويوم الأربعاء مسرحية "الجوكر" للفنان محمد صبحي، أما يوم الخميس فتعرض القناة مسرحية "فهمي نظمي رسمي" للفنان طلعت زكريا، ويوم الجمعة تعرض القناة مسرحية "جوز ولوز" للفنان أحمد بدير.

أما قناة (إم بي سي مصر 2) تعرض في سهرتها عدد من الأفلام الهندية ابتداء من الأحد القادم، في تمام التاسعة مساء، فتعرض يوم الأحد فيلم "التوأم" بطولة فارون داهاوان، ويوم الإثنين تعرض فيلم "فان" بطولة شاروخان.

فيما تعرض قناة ten أول يوم العيد أفلام ومسرحيات الفنان عادل إمام غاوي مشاكل، ومدرسة المشاغبين، ورجل فقد عقله، والبعض يذهب إلى المأذون مرتين، ومسرحية الواد سيد الشغال، كما تعرض ثاني أيام العيد أفلام السندريلا سعاد حسني حكاية جواز ، إشاعة حب ، أميرة حبي أنا ، التلميذ والأستاذة.

وتعرض TeN خلال ثالث أيام أفلام الفنان أحمد حلمي، ظرف طارئ ، كده رضا ، جعلتني مجرما ، مطب صناعي، أما رابع أيام العيد أفلام ومسرحيات الأستاذ فؤاد المهندس، مسرحية علشان خاطر عيونك ، مسريحة إنها حقا عائلة محترمة، فيلم البيه البواب وجريمة إلا ربع، وتحت طلب.