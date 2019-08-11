"رسبوا في الامتحان فأشعلوا النار في المدرسة".. القبض على 3 طلاب بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بنشوب حريق بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، مما نتج عنه إحتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى" .. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

بالفحص تبين قيام ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب مادة قابلة للإشتعال "البنزين" بالغرفتين وإشعال النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالإمتحانات.

تم ضبط مرتكبى الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.