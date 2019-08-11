ضبط 12 شخص بالقاهرة انتحلوا صفة عمال بشركة اتصالات لسرقة الكابلات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (12 شخص، من بينهم محكوم عليه مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) حال قيامهم بوضع 11 قمع مروري والقيام بأعمال حفر واستخراج 2 كابل بطول 6 أمتار تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

وضُبط بحوزة المتهمين (سيارة مُثبت على لوحاتها المعدنية استيكر بأرقام مغايرة للحقيقة، و4خطابات منسوب صدورها لشركة الاتصالات تفيد التصريح بأعمال الحفر وصيانة الغرف التابعة للشركة بنطاق دائرة القسم "مزورة"، وتصريح ممهور بخاتم شعار الجمهورية، يفيد الموافقة على أعمال الصيانة المشار إليها مع وضع اللافتات والإرشادات اللازمة بالطريق العام "مزور"، وخطاب منسوب لشركة الاتصالات موجه للجهات المعنية يُفيد تسهيل مأمورية الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات الكابلات الخاصة بالشركة "مزور"، وأدوات عبارة عن "مقص حديدي، 5 عتلات حديدية، فأس حديدية، حزام لربط الكابلات").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر أحدهم باستعارته السيارة من مالكها دون علمه لاستخدامها في واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.