ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أفادت قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية-سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات – أموال عامة" آخرهم قضية "تزوير محررات رسمية"، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "ضرب") بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها، متخذاً من مدينة المحلة الكبرى مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (5 أختام أكلاشية لشعار الجمهورية منسوبة لعدد من الجهات والمصالح الحكومية- مجموعة من أختام شعار الجمهورية مطبوعة على ورق منسوبة لبعض الجهات الحكومية - مجموعة كبيرة من الأختام الكودية لجهات ومصالح حكومية مختلفة – 2 شهادة دراسية خالية البيانات الأولى منسوب صدورها لإحدى الجامعات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد لذات الجهة-شهادة دراسية لأحد الأشخاص "مزورة" منسوبة لإحدى الجامعات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في التجارة - 3 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - توكيل رسمي عام معد للتزوير باسم أحد الأشخاص - مجموعة كبيرة من صور لأشخاص "محددين" لاصطناع تأشيرات دخول لهم ببعض الدول الأجنبية-هاتف محمول-مبلغ مالي من متحصلات نشاطه).

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة ذلك النشاط المؤثم، وأن الأوراق والمستندات المزورة لترويجها على عملائه ممن تحول الموانع القانونية الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.