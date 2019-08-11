ضبط خفير خاص بحوزته سلاح ناري وذخائر ومواد مخدرة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، اليوم الأحد، خفير خاص، حال استقلاله سيارته الملاكي، وبحوزته ناري وذخائر ومواد مخدرة.

تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الجنانين أفادت قيام (خفير خاص-مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا "سرقة مواد بترولية-مخدرات-شروع في قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي سرقة مواد بترولية ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس) بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بالسيارة الملاكي خاصته محرزاً سلاح ناري.

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عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم بعدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارته وبحوزته (بندقية آلية عيار 7,62×39مم بمشتملاتها -سونكي، تيليسكوب، و15 طلقة نارية، و40 جرام أفيون وحشيش، سلاح أبيض، و3800 جنيه، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع والمواد المخدرة للتعاطي والمبلغ المالي من متحصلات جرائمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.