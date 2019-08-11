ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: تمكنت قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مكتب استيراد وتصدير-مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، شقيقة زوجته-مقيمة بمحافظة شمال سيناء)، حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما (10 آلاف ريال سعودي-6 آلاف جنيه مصري-4 هواتف محمولة). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار خارج نطاق السوق المصرفي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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