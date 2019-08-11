مصر | لـ"منع التحرش".. تواجد مكثف للشرطة النسائية بالشوارع والميادين خلال العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"منع التحرش".. تواجد مكثف للشرطة النسائية بالشوارع والميادين خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت وزارة الداخلية، على تعزيز تواجد الشرطة النسائية في الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق العامة في القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكما تنتشر الشرطة النسائية في الشوارع بأعداد كبيرة لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في كافة ربوع البلاد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.