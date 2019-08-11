مصر | "قتل الكابتن بتاعه".. نهاية مأساوية لصاحب صالة جيم على أيدي متدرب بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل الكابتن بتاعه".. نهاية مأساوية لصاحب صالة جيم على أيدي متدرب بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم أحد المتدربين بصالة جيم في حي المعصرة بالقاهرة، على قتل صاحب الجيم داخل صالة التدريب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب كما تم الإمساك بالمتهم وتسليمه لرجال الشرطة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بمقتل صاحب جيم بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أنه قد حدثت مشادة بين الطرفين تطورت لمشاجرة.

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فيما تم نقل المصاب للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث أكد مصدر طبي أن الشاب المقتول في العقد الثالث وأنه مصاب بجرح نافذ في البطن، وجار استكمال التحريات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للتحقيق وجار عرض المتهم على النيابة وسماع أقوال شهود العيان على تلك الواقعة.