مصر | بـ"تروسيكل".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة حمولة سيارات النقل بـ"حيلة شيطانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"تروسيكل".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة حمولة سيارات النقل بـ"حيلة شيطانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم – عدد 3 طلقات من ذات العيار - الدراجة البخارية المستخدمة في وقائع السرقة -مقص حدادي).

أكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها قيام (أربعة أشخاص، سبق اتهامهم في عدد من قضايا "المخدرات - السرقة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوداث سرقة حمولة سيارات النقل أثناء تواجد قائديها بالاستراحات الكائنة على الطريق الدولي بدائرة المركز باستخدام دراجة بخارية "تروسيكل" في نقل المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائهم، كما اعترفوا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة (35 كرتونة "منظفات" –71 كرتونة "بسكويت" –296 قطعة غيار دراجات بخارية) وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.