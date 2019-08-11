مصر | "الجوازات والهجرة" تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن في استخراج الوثاق الخاصة يهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجوازات والهجرة" تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن في استخراج الوثاق الخاصة يهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية.. بإستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

