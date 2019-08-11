مصر | ضبط 3764 مخالفة مرورية و31 يقودون تحت تأثير المخدرات

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تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (3764) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1631) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

